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«Номер закрыт, перегруз»: туляк снял на видео, как большегрузы проезжают весовой контроль

«Номер закрыт, перегруз»: туляк снял на видео, как большегрузы проезжают весовой контроль

В рубрику «Накажи автохама» туляк прислал видео, наглядно показывающее, как большегрузы с превышением веса проезжают бесплатно весовой контроль.

Нарушение зафиксировано под Тулой на повороте на поселок Ленинский и Калугу. 

– На установку весового контроля потрачены десятки миллионов, а контроля нет. Просто тряпочкой или еще чем-нибудь закрыл водитель номер и – езжай себе бесплатно. И таких же десятки в день проезжает! Вот так и разбиваются наши дороги. А ремонт кто будет оплачивать? – возмущается автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Автохам71
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:16 +3
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