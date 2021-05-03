Алексей Дюмин внес изменения в «антиковидный» указ: уточнен порядок празднования Дня Победы

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Тульским ветеранам на параде обеспечат медицинское сопровождение, а Росгвардия и полиция смогут ограничить число зрителей.

Алексей Дюмин установил особенности применения указа губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 при проведении в Тульской области мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор поручил министерству труда и социальной защиты Тульской области пригласить ветеранов Великой Отечественной на военный парад 9 Мая в городе-герое Туле. Министерству здравоохранения необходимо обеспечить ветеранов, которые будут присутствовать на параде, полным и постоянным медицинским сопровождением.



Все участники и зрители торжественных мероприятий должны соблюдать требования Роспотребнадзора. С их полным перечнем можно ознакомиться здесь и здесь.

Комитет Тульской области по региональной безопасности во взаимодействии с полицией и Росгвардией вправе ограничивать доступ зрителей на мероприятие в случае превышения допустимой заполняемости.



С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.