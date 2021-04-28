Празднуем Пасху вкусно с Тульским молочным комбинатом

Пасха – праздник, когда вся семья собирается за столом. Мы все хотим угостить близких вкусностями. Приготовить блюда для пасхального стола поможет Тульский молочный комбинат. Вкус традиционных куличей и творожной пасхи во многом зависит от выбора молочных продуктов для их приготовления. Они должны быть натуральными, без добавления растительных заменителей, чтобы тесто поднялось, а творожная пасха была нежной на вкус.

Продукция Тульского молочного комбината – как раз такая. Не зря она давно стала брендом нашего региона и полюбилась тулякам всех возрастов. С молоком, творогом, кефиром и сливочным маслом от ТМК можно создать любые гастрономические шедевры. Выбирайте наши рецепты и творите!

Творожная пасха по-царски

500 г творога «Бежин луг» 9%,

100 г сливочного масла «Бежин луг»,

250 г сметаны «Бежин луг» 20%,

100 г изюма,

1 лимон,

3 яйца,

150 г сахара,

1 ст. л. ванильного сахара,

100 г вяленой клюквы,

100 г миндаля.

Два раза протрите творог через частое сито. Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на полчаса при комнатной температуре. Изюм вымойте, залейте теплой водой и оставьте на 15 минут. Затем откиньте на дуршлаг и обсушите на бумажном полотенце. С лимона снимите цедру мелкой теркой. Яйца взбейте миксером со сметаной и сливочным маслом. Выложите творог в металлическую миску, поместите ее в кастрюлю, заполненную на треть водой. Добавьте к творогу яйца со сметаной, перемешайте. Поставьте кастрюлю с миской на плиту и варите творожную массу на слабом огне, пока она не станет горячей, при этом непрерывно помешивайте. Затем снимите и, помешивая, остудите. Добавьте оба вида сахара, перемешайте до однородной консистенции. Положите изюм, миндаль, лимонную цедру и клюкву, перемешайте. Массу переложите в форму для пасхи, выстланную марлей, и поместите под гнет на сутки. Украсьте по своему вкусу.

Творожный кулич на кефире

120 г творога «Бежин луг» 5%,

200 мл кефира «Бежин луг» 3,2%,

2 яйца,

300 г пшеничной муки,

1 ч. л. разрыхлителя,

5 г ванилина,

80 г сахара,

30 г кураги,

30 г изюма,

30 г цукатов,

2 ст. л. растительного масла,

кондитерская посыпка,

2 яичных белка,

60 г сахарной пудры.

Взбейте яйца, добавьте творог и перемешайте. Добавьте сахар, влейте кефир и растительное масло. Все перемешайте. Постепенно введите просеянную муку. Тщательно перемешайте. Добавьте в тесто изюм, измельченные цукаты и курагу, затем всыпьте разрыхлитель и ванилин. Размешайте до равномерного распределения начинки. Готовое тесто распределите по формам и поставьте в нагретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Пока куличи выпекаются, приготовьте глазурь. Для этого в глубокой миске смешайте яичные белки и сахарную пудру, а затем взбейте миксером в течение 10 минут. Готовые куличи покройте глазурью и украсьте посыпкой. Приятного аппетита!