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Тулякам предлагают выбрать новый дизайн-проект Молодежного бульвара

Тулякам предлагают выбрать новый дизайн-проект Молодежного бульвара

Cтартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства — наш город в их числе.

Онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На протяжении пяти недель, до 30 мая, на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование выставлено порядка шести тысяч объектов.

Что касается Тульской области, у жителей есть возможность выбрать дизайн-проекты общественных пространств, которые будут благоустраивать в 2022 году в 10 муниципальных образованиях, в том числе и в Туле. В нашем городе тулякам предлагают выбрать один из дизайн-проектов благоустройства общественного пространства «Молодежный бульвар», расположенного около дома №87 по ул. Октябрьской.


Выбрать общественные территории и следить за реализацией победивших проектов можно на сайте проекта. Авторизоваться необходимо через номер телефона либо на сайте госуслуг.

Отметим, что работает горячая линия по вопросам первого электронного голосования за объекты благоустройства. По телефону 8 (800) 600-20-13 можно в круглосуточном режиме получить ответы на все интересующие вопросы.

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