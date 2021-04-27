Тулякам предлагают выбрать новый дизайн-проект Молодежного бульвара

Онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На протяжении пяти недель, до 30 мая, на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование выставлено порядка шести тысяч объектов.



Что касается Тульской области, у жителей есть возможность выбрать дизайн-проекты общественных пространств, которые будут благоустраивать в 2022 году в 10 муниципальных образованиях, в том числе и в Туле. В нашем городе тулякам предлагают выбрать один из дизайн-проектов благоустройства общественного пространства «Молодежный бульвар», расположенного около дома №87 по ул. Октябрьской.