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Простуда у ребенка или аллергия? Пульмонолог расскажет, как их различить
Фото pixabay.com.

Простуда у ребенка или аллергия? Пульмонолог расскажет, как их различить

Очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи» состоится в среду, 28 апреля.

В официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» в среду, 28 апреля, в 12.00 пройдёт прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

С пользователями будет общаться Наталья Гапонова – заведующая пульмонологическим отделением Тульской детской областной клинической больницы.

Она расскажет, как родителям отличить простуду от аллергии и что нужно делать для профилактики заболеваний дыхательной системы у детей, а также ответит на вопросы, задать которые можно в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.

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