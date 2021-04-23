Житель Кимовска хотел уехать в больницу, а попал в колонию

В Кимовске 31-летний мужчина признан виновным в покушении на применение насилия в отношении полицейского.

Судом установлено, что 28 ноября прошлого года обвиняемый, ранее судимый за угрозу убийством и кражу, напился и заподозрил, что заболел коронавирусом. Мужчина вызвал скорую, врачи приехали на вызов, осмотрели его и выяснили, что у него даже нет температуры, после чего уехали. Обвиняемый расстроился и снова вызвал скорую, всячески обматерив дежурную. На этот раз врачи поехали на вызов, захватив с собой полицейских.

Обвиняемый впустил медиков в дом и сразу же потребовал отвезти его в больницу, так как, мол, с каждой минутой коронавирус одолевал его всё сильнее. Врачи попробовали объяснить мужчине, что он просто пьян, но никак не болен ковидом. В ответ на это он обматерил присутствующих, а когда полицейский сделал ему замечание, схватил его за форму и попытался ударить. Его остановил второй страж порядка.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы.