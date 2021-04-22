Ложки потемнели и осадок: в Кимовске из крана льется вода с примесью технического масла

Фото ОНФ.

Жители пяти домов в микрорайоне Зеркальный города Кимовска на протяжении полугода не могут даже помыть руки.

С января из крана льется вода странного состава: жирная, маслянистая, с запахом канализации. Люди обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Тульской области. Общественники направили обращения в администрацию Кимовского района, Роспотребнадзор и Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

Активисты ОНФ приехали в Зеркальный и посетили квартиру Лидии Черницыной. Из крана у нее льется неприятная вонючая жидкость, после нее руки покрываются жирной пленкой.

Лидия Черницына показала посуду, которую она мыла водой из крана: тарелка стала коричневой, вилки и ложки почернели.

«Мыться этой водой нельзя: тело и волосы покрываются маслянистой пленкой. Теперь, чтобы помыть голову, греем чистую воду, моемся в тазике. Воду приходится покупать, каждую неделю по два раза привозим по 50 литров на семью из трех человек. Так в семейном бюджете появилась новая непредвиденная строка расходов. К тому же бутылки с водой нужно где-то хранить: складируем прямо в квартире», – рассказала Лидия.

Выяснилось, что в январе во время сильных морозов на водопроводе в микрорайоне произошел порыв. Аварию устранили, но что-то изменили в системе канализации. Если раньше вода поступала в квартиры жителей, проходя специальный отстойник для очистки, то теперь она подается из скважины напрямую, без фильтрации.

Жители написали письмо в администрацию Кимовского района. Чиновники ответили, что по результатам анализа микробиологические показатели воды соответствуют санитарным нормам, а вот по химическим показателям имеют незначительные отклонения. Однако в результате этих отклонений пользоваться водой нельзя ни для быта, ни для приготовления пищи.

Кроме того, администрация предложила жителям свой выход из создавшейся ситуации.

Водопровод требует ремонта, по смете стоимость работ составляет 800 тыс. руб. Собственникам жилья предложили доплатить 30% от названной суммы.

«Протяженность аварийного участка водопроводной трубы составляет всего 470 метров. Исходя из предложения администрации, каждая квартира должна будет заплатить не менее шести тысяч рублей. Для людей это немаленькая сумма, учитывая, что в микрорайоне проживают и пожилые люди, получающие только пенсию. Такой вариант жителей не устраивает. Тем более что зимой уже был проведен ремонт, после которого стала поступать вода низкого качества», – прокомментировала активист ОНФ в Тульской области Валентина Устинова.

Народный фронт направил обращение в администрацию Кимовского района с целью рассмотреть возможность провести ремонт водопровода за счет средств бюджета, а также запросил в Роспотребнадзоре результаты анализа проб воды из Зеркального. Кроме того, общественники направили обращение в Государственную жилищную инспекцию Тульской области с целью провести проверку.