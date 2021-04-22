Руководитель Тульского избиркома: «Дистанционное голосование — это как раз про легкость и удобство»

Павел Юрьевич, граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, получили уведомление с приглашением принять участие в общероссийской тренировке дистанционного голосования. Первый вопрос — что такое дистанционное голосование?

– Центризбирком в своей работе придерживается принципа «Голосовать легко». Дистанционное голосование — это как раз про легкость и удобство. Чтобы отдать свой голос за кандидата и партию, не нужно даже выходить из дома. Волеизъявление осуществляется через интернет, с помощью компьютера или смартфона. Такая форма голосования может быть особенно интересной молодежи, давно освоившей интернет-сервисы, гражданам, находящимся в день голосования в поездках, и маломобильным группам населения.

Безопасность и достоверность голосования через интернет обеспечивается технологией блокчейн, которая работает по принципу создания цепочки блоков. Каждый последующий блок пронумерован и следует за предыдущим, поэтому внести изменение в информацию, не оставив записи о внесенном изменении, невозможно. Если изменения вносятся, они сохраняются во всех копиях. Этот механизм гарантирует сохранность информации. Кстати, в основе такой криптовалюты, как биткоин, лежит также блокчейн-технология.

Тульские избиратели с дистанционным голосованием еще не знакомы. Эксперимент по использованию такой формы волеизъявления впервые проходил на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году, летом 2020 года — в Москве и Нижегородской области в рамках общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ , а также в Ярославской и Курской областях на довыборах в Госдуму в сентябре 2020 года.

Когда и туляки смогут голосовать через интернет?

– Я уверен, что внедрение дистанционного голосования на территории всей страны — вопрос ближайшего будущего. Но технически это не так просто. Дистанционное голосование представляет собой единство техники, программного обеспечения и государственной автоматизированной системы «Выборы». Одно дело — нагрузка на систему при участии 30 тысяч избирателей Курской и Ярославской областей на довыборах в Госдуму. Другое дело — миллионы избирателей, которые принимают участие во всероссийских избирательных кампаниях — выборах Президента или депутатов Государственной Думы (примечание редакции: в России насчитывается 108 млн избирателей).

Чтобы проверить техническую сторону в условиях максимальной нагрузки, сопоставимой с днем голосования, в мае пройдет общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования. Успешное тестирование позволит избежать сбоев непосредственно в день голосования 19 сентября 2021 года. Также удастся проверить, насколько такая форма голосования удобна, понятна и доступна для большинства избирателей.

После общероссийской тренировки ЦИК России примет решение, в каких регионах выборы депутатов Госдумы в сентябре будут проходить с использованием системы дистанционного голосования.

Где и как будет проходить тренировка?

– Тренировка дистанционного голосования будет проходить в режиме реального времени на портале госуслуг с 12 по 14 мая по тренировочным данным (избирательные кампании, кандидаты). Чтобы принять в ней участие, необходимо с 21 апреля по 7 мая подать соответствующее заявление — также на портале госуслуг. Требования к участникам тренировки те же, что и к избирателям: гражданство России и возраст от 18 лет.

Потратив 5 минут своего времени и приняв участие в тестировании системы дистанционного голосования, мы сможем внести огромный вклад в развитие избирательной системы России и ускорить внедрение дистанционного голосования в целом по всей стране.