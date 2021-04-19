В Тульской области отремонтируют дорогу, ведущую к Романцевским горам

Фото из архива Myslo.

В этом году в России приведут в порядок более 300 дорог, ведущих к туристическим объектам.

Памятники архитектуры, природные заповедники и живописные места станут доступнее благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого планируется отремонтировать более 1500 км асфальтового покрытия.

Как подчеркнул председатель Правительства Михаил Мишустин, развитие автомобильных дорог важно для укрепления экономики регионов, повышения доступности товаров и услуг для жителей малых городов и сёл, а также для туристов.

Губернатор Алексей Дюмин уделяет особое внимание развитию культуры и туристического потенциала региона. Значительная работа была проведена в рамках подготовки к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала Большой Засечной черты.

– Тула стала третьей музейной столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга по числу музеев. Ежегодно регион посещают более одного миллиона туристов. Поэтому наша задача сделать их перемещение по региону комфортным. Дороги, ведущие к туристическим объектам, включались в планы ремонта в приоритетном порядке. Сегодня одинаково легко можно добраться как к объектам областного центра, так и к тем, что расположены в отдаленных районах. Эта работа продолжается, – подчеркнул глава тульского минтранса Родион Дудник.

Уже отремонтированы участки дороги Щекино – Одоев – Арсеньево, ведущие к Одоеву и Крапивне. Эти поселки входят в Большую Засечную черту и пользуются популярностью у туристов. По обновленному в 2019 году участку дороги Дубна – Скоморошки – Тула – Белев можно подъехать к усадьбе промышленников Мосоловых в Дубне – там открылись экспозиции, посвященные истории металлургии и роду Мосоловых.

В Туле в плане до 2023 года стоят улицы Пролетарская, Оборонная, Демонстрации, Советская, оба проспекта. В этом году масштабный дорожный ремонт пройдет на ул. Октябрьской. Также в планах на этот год – ремонт подъездной дороги от трассы Донской – Богородицк к населенному пункту Романцево протяженностью 6,5 км. По этой дороге жители и гости региона проезжают на особо охраняемую природную территорию «Романцевские горы», чтобы полюбоваться необычными космическими пейзажами.