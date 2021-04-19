Тульские предприниматели залезают в долги

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За прошлый год представители малого и среднего бизнеса набрали займов на 622 млн рублей.

По данным регионального отделения Банка России, в 2020 году доля обращений предпринимателей в микрофинансовые организации выросла на 55%, а количество займов для бизнеса выросло на четверть – до 428.

Микрофинансовые организации переориентировались на кредитование предприятий, заинтересованных в дополнительном источнике заемных средств.

– Для предпринимателей сегодня действует программа поддержки малого и среднего бизнеса. По ней займы в некоммерческих МФО под низкий процент доступны не только представителям бизнеса, но и самозанятым. В Тульской области, например, существует областной фонд поддержки малого предпринимательства, – пояснил заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Рядовым тулякам микрофинансовые организации выдавали деньги осторожнее. С жителями региона было заключено чуть более 3000 договоров – на 25% меньше, чем годом ранее. Всего туляки взяли в долг 35,7 млн. На 80% сократилось число займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней).