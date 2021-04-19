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Как Тульская область будет праздновать День Победы
Фото из архива MySlo

Как Тульская область будет праздновать День Победы

Главным событием праздника станет военный парад.

В рамках подготовки торжественного шествия на аэродроме «Клоково» пройдут 12 репетиций военного парада в составе пеших колонн. Совместные тренировки пеших и механизированных колонн состоятся 4, 5 и 7 мая.

В День Победы по площади Ленина торжественным маршем пройдут парадные расчеты 106-й воздушно-десантной дивизии, а также спасатели, судебные приставы, юнармейцы и кадеты.

Механизированную колонну возглавит легендарная техника Великой Отечественной войны: танк Т-34 и БМ-13 «Катюша». Впервые на параде будут представлены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СА» арктический и боевой модуль «Берег» на базе БМД-2. В небе над Тулой пролетят военные вертолёты.

До 1 мая будут завершены ремонтно-восстановительные работы и работы по благоустройству на 122 воинских мемориалах, захоронениях и памятных знаках. Ко Дню Победы город украсят флаги композиции, тематические арт-объекты и вечерняя иллюминация. 

С 5 по 8 мая волонтеры раздадут тулякам более 20 тысяч георгиевских ленточек. 9 мая праздничные мероприятия начнутся с общегородской церемонии возложения цветов и гирлянды к памятнику Героическим защитникам Тулы в 1941 году на площади Победы. 

 

В 10.00 на площади Ленина начнется военный парад. На площади Победы с 12.00 будут звучать песни военных лет, с 16.00 до 19.00 будет работать «Фронтовая концертная бригада». На Казанской набережной в течение дня будут звучать песни Победы, стихи, выступят творческие коллективы и исполнители. В 18.00 на площади Ленина пройдут молодежные танцевальные акции. В 19.00 пройдёт Всероссийская минута молчания.

При благоприятной эпидемиологической обстановке праздник завершится концертом на площади Ленина и Казанской набережной. Кульминацией Дня Победы станет праздничный салют и высотный фейерверк. Решение о проведении шествия «Бессмертного полка» будет принимать федеральный центр.

В Тульской области пройдут торжественные митинги и возложения цветов к мемориалам и воинским захоронениям, акции «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Кинобеседка», «Читаем о войне», «Созвездие для победителей» и другие мероприятия.

Тульская область впервые присоединится к федеральному проекту Первого канала и канала «Победа» – фестивалю «Спасибо за Победу». 8 и 9 мая на Московском вокзале Тулы будет работать музей «Поезд Победы». 9 мая с 21.00 до 22.00 у мемориала «Защитникам неба Отечества» волонтеры зажгут свечи и выложат ими слово «СПАСИБО». Завершится мероприятие фейерверком и лазерным шоу.

Все мероприятия пройдут в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

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вчера, в 22:17 −1
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