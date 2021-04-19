новости
новости
Регистрация
В Богородицке раскрыли кражу крышек люков
Изображение Richard Revel с сайта Pixabay.

В Богородицке раскрыли кражу крышек люков

По версии полиции, на счету подозреваемых не менее трех хищений.

Полицейские Богородицка установили подозреваемых в кражах чугунных и металлических крышек люков. Предполагается, что двое мужчин воровали черный металл для продажи.
 
«34-летний неработающий ранее судимый житель Узловского района и его 30-летний неработающий ранее судимый земляк и подельник признались в содеянном. Полиция продолжает проводить мероприятия по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемых», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:24 +1
Другие статьи по темам
Событие
кражакриминал
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин считает, что «Арсеналу» по силам улучшить турнирное положение
Алексей Дюмин считает, что «Арсеналу» по силам улучшить турнирное положение
Контроль над дорожными знаками могут вернуть ГИБДД
Контроль над дорожными знаками могут вернуть ГИБДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.