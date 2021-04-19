В Богородицке раскрыли кражу крышек люков

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По версии полиции, на счету подозреваемых не менее трех хищений.

Полицейские Богородицка установили подозреваемых в кражах чугунных и металлических крышек люков. Предполагается, что двое мужчин воровали черный металл для продажи.

«34-летний неработающий ранее судимый житель Узловского района и его 30-летний неработающий ранее судимый земляк и подельник признались в содеянном. Полиция продолжает проводить мероприятия по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемых», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.