«Я тута царь!»: в Суворове неадекватный человек бил стекла в здании администрации и веселил прохожих

Суворовцы прислали видео в редакцию Myslo. Очевидцы комментируют, что мужчина разбил камнем стекла в здании администрации, пинал мусорки и называл себя царём.

В попавшем на видео финале «шоу» он стоял на металлической конструкции в центре площади и выкрикивал что-то нечленораздельное. Ровно до тех пор, пока к нему не подъехали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел в Суворове вечером 10 апреля.