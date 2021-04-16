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«Я тута царь!»: в Суворове неадекватный человек бил стекла в здании администрации и веселил прохожих

«Я тута царь!»: в Суворове неадекватный человек бил стекла в здании администрации и веселил прохожих

Полуголый мужчина устроил настоящее шоу на площади Победы в Суворове Тульской области.

Суворовцы прислали видео в редакцию Myslo. Очевидцы комментируют, что мужчина разбил камнем стекла в здании администрации, пинал мусорки и называл себя царём.

В попавшем на видео финале «шоу» он стоял на металлической конструкции в центре площади и выкрикивал что-то нечленораздельное. Ровно до тех пор, пока к нему не подъехали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел в Суворове вечером 10 апреля. 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:34 +5
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