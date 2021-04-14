Под Тулой горят поля: пожарные спасли поселок от огня

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На протяжении последних нескольких дней в Тульской области горят поля – сотрудники регионального ГУ МЧС более 500 раз выезжали на борьбу с огнем. На минувших выходных в огненной ловушке оказались жители поселка Красный Яр, расположенного в Большой Туле. К счастью, огнеборцы сработали оперативно, огонь не добрался до жилых домов.

«Выражаем огромную благодарность спасательной бригаде № 19 г. Тулы, бригаде № 33 из пос. Ильинка и бригаде № 53 из пос. Шатск за своевременно оказанную помощь в ликвидации поджога травы в нашем поселке, – пишут жители. – Горели поля, огонь из-за сильного ветра очень быстро распространялся.

Много сухой травы, старых, трухлявых деревьев – пламя интенсивно разгоралось, а затем развернулось в сторону жилых домов. Пожарные оперативно распределились по разным очагам возгорания, которых было много, и не дали огню подобраться к постройкам. Низкий им поклон от всех жителей поселка Красный Яр!»