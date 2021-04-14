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Где в Туле не будет света 15 апреля

Где в Туле не будет света 15 апреля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Союзная, 2-6 (чётн.), 1-11 (нечётн.), 17,
  • пер. Денисовский, 8, 10, 10-б,
  • ул. Советская, 13, 17, 17-б, 23,
  • ул. Баженова, 24, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 34, 38, 40, 42,
  • ул. Шухова, 38,
  • ул. Кутузова, 35-а, 27, 23,
  • Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13-15 (нечётн.),
  • пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 60-84 (чётн.),
  • ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.),
  • ул. Серебровская, 89, 97,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • ул. Московская, 13, 30,
  • пер. Московский, 6,
  • ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.),
  • ул. Зои Космодемьянской, 2-10 (чётн.),
  • пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а,
  • ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2,
  • ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11 (нечётн.),
  • пр-д Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5,
  • ул. Физкультурная, 18, 27,
  • ул. Физкультурная, 15-25 (нечётн.), 10-а, 12-16 (чётн.),
  • ул. 3-я Трубная, 1-10, 10-а,
  • ул. Металлистов, 18, 20,
  • ул. Советская, 17, 17-б, 23,
  • ул. Союзная, 3,
  • пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 10, 12, 14, 1-17 (нечётн.), 2-а, 49,
  • 10-й пр-д, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • 31-й пр-д, 2-32 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 45-61, 47-а-56-а,
  • ул. Капитана Громова, 2-а, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6,
  • ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • 24-й пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • пр-д Рвовский,
  • д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а,
  • СНТ «Металлург -5».
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