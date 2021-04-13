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В Плавске расчищают пруд из романа Льва Толстого
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Плавске расчищают пруд из романа Льва Толстого

Продолжаются работы по благоустройству Гагаринского парка в Плавске.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» на площади более 2,5 га уже расчистили территорию от валежника, удалили больные деревья, демонтировали старую постройку. В работе принимали участие активные жители города.

Сейчас рабочие приступили к расчистке Гагаринского пруда в парке. Водоем упоминается в романе «Анна Каренина» в описании имения Воздвиженское графа Вронского.

До конца года здесь будет организована зона отдыха «Утиная заводь». Планируется создать уютное пространство для прогулок у воды. По проекту рядом с прудом планируется разметить малые архитектурные формы и элементы озеленения.

Напомним, голосование за проекты благоустройства общественных пространств, которые будут реализованы в 2022 году, пройдет с 26 апреля по 30 мая. Ознакомиться с ними можно на сайте.

 
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