В Плавске расчищают пруд из романа Льва Толстого

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» на площади более 2,5 га уже расчистили территорию от валежника, удалили больные деревья, демонтировали старую постройку. В работе принимали участие активные жители города.

Сейчас рабочие приступили к расчистке Гагаринского пруда в парке. Водоем упоминается в романе «Анна Каренина» в описании имения Воздвиженское графа Вронского.

До конца года здесь будет организована зона отдыха «Утиная заводь». Планируется создать уютное пространство для прогулок у воды. По проекту рядом с прудом планируется разметить малые архитектурные формы и элементы озеленения.

Напомним, голосование за проекты благоустройства общественных пространств, которые будут реализованы в 2022 году, пройдет с 26 апреля по 30 мая. Ознакомиться с ними можно на сайте.