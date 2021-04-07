Туляков приглашают пройти цифровой диктант

Фото: yasavey.ru

Всероссийская акция будет проходить с 9 по 24 апреля.

В этом году «Цифровой диктант» пройдёт с 9 по 24 апреля. Туляки смогут проверить свои знания и пройти тестирование в режиме онлайн. Тесты разработаны с учетом разных возрастных аудиторий: для детей, подростков, взрослых и людей старшего поколения.

Все желающие смогут проверить свои навыки работы с компьютером, знания о кибербезопасности и защите персональных данных. Также можно будет узнать много нового об искусственном интеллекте и блокчейне.

– Мы живем в стремительно меняющемся мире, где Интернет и цифровые технологии плотно вошли во все сферы нашей жизни. Очень важно повышать свой уровень цифровой грамотности, помнить о кибербезопасности и недремлющих мошенниках, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.