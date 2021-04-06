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Сотрудники Росреестра расскажут тулякам, как правильно оформить недвижимость

Сотрудники Росреестра расскажут тулякам, как правильно оформить недвижимость

В региональном управлении ведомства будет работать тематическая горячая линия.

Управление Росреестра по Тульской области в пятницу, 9 апреля, проведёт тематическую горячую линию по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 30-15-82. На вопросы жителей региона будут отвечать государственные регистраторы управления.

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