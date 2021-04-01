Как сдавать экзамен на вождение по-новому: разъяснение инспектора ГИБДД
C 1 апреля в России изменились правила сдачи водительского экзамена. Мы собрали детальную информацию о нововведениях для водителей категории В.
Старший государственный инспектор отделения № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области капитан полиции Александр Долгуша рассказал об основных изменениях.
Вместо «площадки» — единый практический экзамен
Помимо теоретического экзамена будет практический. Для положительной оценки кандидату в водители нужно выполнить все необходимые элементы и маневры:
- парковка автомобиля под углом 90 градусов при движении задним ходом,
- разворот на перекрестках и вне перекрестков, на участке дороги с ограниченной шириной проезжей части без использования прилегающей территории,
- проезд регулируемых перекрестков и пешеходных переходов,
- обгон, опережение.
Элементы, которые проблематично выполнить в условиях интенсивного трафика (параллельная парковка, заезд в «гараж» и «горка»), оставят на автодроме.
Именно с этого и начнется экзамен. Если кандидат в водители успешно всё выполнил, он сразу же едет в город.
Неизвестные маршруты
На экзамене больше нет определенных маршрутов. Куда поедет будущий водитель, решит экзаменатор. В Туле экзамен будут принимать в одном из трех районов — Привокзальном (Мясново), Зареченском или Пролетарском.
Конечно, это усложнит задачу для кандидата. Но в ГИБДД уверены: водителю это пойдет на пользу.
– Раньше были маршруты в виде строго определенных улиц, набора знаков. Кандидат в водители заранее знал, какие перекрестки будет пересекать, можно сказать, заучивал обстановку. Теперь всё не так. Это немного усложняет экзамен: кандидат не знает, куда поедет. Но в дальнейшем при самостоятельном вождении это окажется полезным, — считает Александр Долгуша.
Кто может сидеть в машине?
Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена, но с согласия кандидата. Это могут быть ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.
В ГИБДД уверены, что это поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.
Присутствие инструктора не обязательно. Инспекторы считают, что это исключит подсказки от преподавателя своему ученику.
Штрафные баллы
Для категории В, С и D практический экзамен будет длиться до 60 минут, категории В, Е — до 70 минут, С, Е и Д, Е — до 80 минут. Но только если за это время водитель успел выполнить необходимые маневры.
Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Это непристегнутый ремень безопасности, использование телефона во время движения, проезд на красный сигнал светофора, непропуск пешехода.
Сдающему экзамен нужно набрать менее пяти штрафных баллов.
Аннулирование результата
Кстати, поводом для аннулирования положительного результата экзамена могут стать поддельные документы (в том числе медицинская справка).
Нововведения указаны на 106 страницах административного регламента МВД. Более подробно с документом можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.