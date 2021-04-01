Как сдавать экзамен на вождение по-новому: разъяснение инспектора ГИБДД

Фото автошколы "Зебра" и автора статьи.

C 1 апреля в России изменились правила сдачи водительского экзамена. Мы собрали детальную информацию о нововведениях для водителей категории В.

Старший государственный инспектор отделения № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области капитан полиции Александр Долгуша рассказал об основных изменениях.

Вместо «площадки» — единый практический экзамен

Помимо теоретического экзамена будет практический. Для положительной оценки кандидату в водители нужно выполнить все необходимые элементы и маневры:

парковка автомобиля под углом 90 градусов при движении задним ходом,

разворот на перекрестках и вне перекрестков, на участке дороги с ограниченной шириной проезжей части без использования прилегающей территории,

проезд регулируемых перекрестков и пешеходных переходов,

обгон, опережение.

Элементы, которые проблематично выполнить в условиях интенсивного трафика (параллельная парковка, заезд в «гараж» и «горка»), оставят на автодроме.

Здесь есть оговорка – автодромом может стать любая закрытая площадка.

Именно с этого и начнется экзамен. Если кандидат в водители успешно всё выполнил, он сразу же едет в город.

– В Туле проблематично найти свободные парковочные места, которые будут соответствующим образом размечены, — говорит Александр Долгуша. — К тому же мы не можем ради экзамена на несколько часов перекрывать движение.

Неизвестные маршруты

На экзамене больше нет определенных маршрутов. Куда поедет будущий водитель, решит экзаменатор. В Туле экзамен будут принимать в одном из трех районов — Привокзальном (Мясново), Зареченском или Пролетарском.

Конечно, это усложнит задачу для кандидата. Но в ГИБДД уверены: водителю это пойдет на пользу.

– Раньше были маршруты в виде строго определенных улиц, набора знаков. Кандидат в водители заранее знал, какие перекрестки будет пересекать, можно сказать, заучивал обстановку. Теперь всё не так. Это немного усложняет экзамен: кандидат не знает, куда поедет. Но в дальнейшем при самостоятельном вождении это окажется полезным, — считает Александр Долгуша.

Кто может сидеть в машине?

Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена, но с согласия кандидата. Это могут быть ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.

В ГИБДД уверены, что это поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

Присутствие инструктора не обязательно. Инспекторы считают, что это исключит подсказки от преподавателя своему ученику.

Еще одно нововведение — за рулем находится кандидат в водители, а за дублирующими органами управления транспортным средством, т. е. на переднем пассажирском сиденье, будет находиться экзаменатор.

Штрафные баллы

Для категории В, С и D практический экзамен будет длиться до 60 минут, категории В, Е — до 70 минут, С, Е и Д, Е — до 80 минут. Но только если за это время водитель успел выполнить необходимые маневры.

Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Это непристегнутый ремень безопасности, использование телефона во время движения, проезд на красный сигнал светофора, непропуск пешехода.

Сдающему экзамен нужно набрать менее пяти штрафных баллов.

Аннулирование результата У экзаменуемых появится возможность подать апелляцию и аннулировать отрицательный результат экзамена. Жалобы рассмотрит комиссия как минимум из трех должностных лиц.