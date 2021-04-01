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«Накажи автохама»: машина-будильник для соседей, или История со счастливым концом

«Накажи автохама»: машина-будильник для соседей, или История со счастливым концом

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Читатель прислал в нашу традиционную рубрику видео, снятое по адресу Тула, ул. Немцова, 17-а. 
 
«Без глушителя. Ставит к окнам первого этажа свое авто с автозапуском на 4.30 или 5.30 утра. Прогревает авто ровно 20 мин. Естественно, несколько десятков человек из трех домов не спят», – сообщил туляк.
 
Перед публикацией мы связались с автором ролика. Он рассказал, что водителю оставили записку на лобовом стекле, а также с ним поговорила одна из жительниц дома. После этого мужчина стал парковать машину в другом месте. 
 
Материал мы всё же решили поставить, чтобы рассказать, что в данном случае было найдено взаимопонимание. Действительно – может, человек и не автохам вовсе, ведь иногда достаточно просто поговорить, чтобы устранить проблему. Всем добра!
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:09 +11
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