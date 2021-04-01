«Накажи автохама»: машина-будильник для соседей, или История со счастливым концом

Читатель прислал в нашу традиционную рубрику видео, снятое по адресу Тула, ул. Немцова, 17-а.

«Без глушителя. Ставит к окнам первого этажа свое авто с автозапуском на 4.30 или 5.30 утра. Прогревает авто ровно 20 мин. Естественно, несколько десятков человек из трех домов не спят», – сообщил туляк.

Перед публикацией мы связались с автором ролика. Он рассказал, что водителю оставили записку на лобовом стекле, а также с ним поговорила одна из жительниц дома. После этого мужчина стал парковать машину в другом месте.

Материал мы всё же решили поставить, чтобы рассказать, что в данном случае было найдено взаимопонимание. Действительно – может, человек и не автохам вовсе, ведь иногда достаточно просто поговорить, чтобы устранить проблему. Всем добра!

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