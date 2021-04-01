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Самые «убитые» дороги Тулы: улицы Степанова, Плеханова, Благодатная
Фото читателей.

Самые «убитые» дороги Тулы: улицы Степанова, Плеханова, Благодатная

Ездить по таким ямам – «ежедневная мука».

Читатели Myslo сделали фоторепортаж «убитых» дорог Тулы. В подборку попали улицы Благодатная, Степанова, Плеханова, Марата, Каракозова.

– Ездить по таким дорогам — ежедневная мука, — написала наша читательница Анастасия.

Галерея
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 1
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 2
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 3
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 4
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 5
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 6
показать все фотографии

А это Привокзальный район, поселок Михалково, улица Белоусова.

– Состояние дороги ужасное, невозможно ходить, кругом лужи и грязь. Дорогу никогда не ремонтировали и не засыпали ямы.

Галерея
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 1
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 2
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 3
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 4
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 5
Самые убитые дороги Тулы, Фото: 6
показать все фотографии
 

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

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