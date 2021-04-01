Самые «убитые» дороги Тулы: улицы Степанова, Плеханова, Благодатная

Фото читателей.

Читатели Myslo сделали фоторепортаж «убитых» дорог Тулы. В подборку попали улицы Благодатная, Степанова, Плеханова, Марата, Каракозова.

– Ездить по таким дорогам — ежедневная мука, — написала наша читательница Анастасия.

А это Привокзальный район, поселок Михалково, улица Белоусова.

– Состояние дороги ужасное, невозможно ходить, кругом лужи и грязь. Дорогу никогда не ремонтировали и не засыпали ямы.

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.