В Туле недобросовестный бизнесмен отправится в колонию-поселение
Мужчина заключал договоры на выполнение работ, после чего исчезал.
В Ленинском районе 36-летний местный житель признан виновным в присвоении, совершенном с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Судом установлено, что с июня 2016 года по август 2019 года обвиняемый заключал с людьми договоры на выполнение работ по изготовлению и установке межэтажных лестниц.
Получив деньги, мужчина наплевательски относился к клиентам и работу либо не выполнял, либо выполнял не в полном объеме. Ущерб от его действий составил более миллиона рублей.
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет колонии-поселения.
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