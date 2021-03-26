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В Туле недобросовестный бизнесмен отправится в колонию-поселение

В Туле недобросовестный бизнесмен отправится в колонию-поселение

Мужчина заключал договоры на выполнение работ, после чего исчезал.

В Ленинском районе 36-летний местный житель признан виновным в присвоении, совершенном с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что с июня 2016 года по август 2019 года обвиняемый заключал с людьми договоры на выполнение работ по изготовлению и установке межэтажных лестниц.


Получив деньги, мужчина наплевательски относился к клиентам и работу либо не выполнял, либо выполнял не в полном объеме. Ущерб от его действий составил более миллиона рублей. 

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет колонии-поселения. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:33 +1
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