В Туле недобросовестный бизнесмен отправится в колонию-поселение

Мужчина заключал договоры на выполнение работ, после чего исчезал.

В Ленинском районе 36-летний местный житель признан виновным в присвоении, совершенном с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что с июня 2016 года по август 2019 года обвиняемый заключал с людьми договоры на выполнение работ по изготовлению и установке межэтажных лестниц.



Получив деньги, мужчина наплевательски относился к клиентам и работу либо не выполнял, либо выполнял не в полном объеме. Ущерб от его действий составил более миллиона рублей.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет колонии-поселения.