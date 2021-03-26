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Более 400 туляков привились от коронавируса на дому
Фото из архива MySlo

Более 400 туляков привились от коронавируса на дому

Медики приезжают к маломобильным гражданам, которые не могут самостоятельно посетить поликлинику.

По поручению Алексея Дюмина для доставки жителей в медучреждения, в которых проводится вакцинация от COVID-19, используется социальный транспорт. Автобусы центров социального обслуживания привозят врачей к пациентам на дом.

Чтобы пройти вакцинацию на дому, маломобильному жителю нужно позвонить в свою поликлинику и сообщить о желании сделать прививку. С ним свяжутся, чтобы уточнить дату и время визита медицинской бригады или предложат прибыть в медучреждение на спецтранспорте.

В пятницу, 26 марта, медики посетили 85-летнюю жительницу пос. Иншинский Нину Письменную. Ближайший прививочный пункт находится в пос. Рассвет, поэтому женщина попросила медработников приехать к ней домой.

– Прививки от коронавируса уже получили порядка 400 маломобильных граждан. Это пациенты учреждений соцзащиты и те, кому тяжело выйти из дома и самостоятельно добраться до поликлиники. Большинство из них – пожилые люди, имеющие хронические заболевания. Они включены приоритетные группы по вакцинации, – сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк. 

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вчера, в 22:41 −3
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Тульская область

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