В этом году в Туле капитально отремонтируют дороги на двух улицах

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В этом году в областной столице предстоит капитально отремонтировать ул. Октябрьскую и Металлургов. Комплексные работы будут проведены с соблюдением необходимых требований по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов.

Запланированы ремонт существующих и обустройство недостающих участков тротуаров, благоустройство остановочных площадок с организацией заездных карманов для общественного транспорта, асфальтирование примыкания и съездов на прилегающие улицы, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков.

График работ уже утвержден, они начнутся 15 апреля и продлятся до 31 августа.

Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьской проводился в 2013 году, а улица Металлургов ремонтировалась более 10 лет назад. Сейчас асфальт на этих улицах находится в неудовлетворительном состоянии.

Кроме этого, появятся два новых светофоры: на перекрестке ул. Октябрьской и Большой и около дома № 62-а по ул. Металлургов. Вдоль ул. Октябрьской (от ул. Судейского до Комсомольского парка) сделают велодорожку.