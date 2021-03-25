новости
новости
Регистрация
В этом году в Туле капитально отремонтируют дороги на двух улицах
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В этом году в Туле капитально отремонтируют дороги на двух улицах

В администрации города обсудили реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году в областной столице предстоит капитально отремонтировать ул. Октябрьскую и Металлургов. Комплексные работы будут проведены с соблюдением необходимых требований по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов.

Запланированы ремонт существующих и обустройство недостающих участков тротуаров, благоустройство остановочных площадок с организацией заездных карманов для общественного транспорта, асфальтирование примыкания и съездов на прилегающие улицы, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков.

График работ уже утвержден, они начнутся 15 апреля и продлятся до 31 августа.

Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьской проводился в 2013 году, а улица Металлургов ремонтировалась более 10 лет назад. Сейчас асфальт на этих улицах находится в неудовлетворительном состоянии.

Кроме этого, появятся два новых светофоры: на перекрестке ул. Октябрьской и Большой и около дома № 62-а по ул. Металлургов. Вдоль ул. Октябрьской (от ул. Судейского до Комсомольского парка) сделают велодорожку.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:12 0
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогадминистрация Тулынацпроект Безопасные и качественные дороги
Место
Тулаулица Октябрьскаяулица Металлургов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске больше месяца ищут пропавшего мужчину
В Новомосковске больше месяца ищут пропавшего мужчину
Невменяемый житель Куркинского района устроил стрельбу: один человек убит, четверо – пострадали
Невменяемый житель Куркинского района устроил стрельбу: один человек убит, четверо – пострадали
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.