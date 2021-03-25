В Новомосковске больше месяца ищут пропавшего мужчину

55-летний Геннадий Макаров ушёл из дома 20 февраля и не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 55-летнего Геннадия Александровича Макарова, который 20 февраля ушёл из дома в Новомосковске и до сих пор не вышел на связь с родственниками.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, короткие, глаза зелёные. Одежда: тёмно-коричневая искусственная дублёнка, чёрные классические брюки, чёрные ботинки с замком, чёрная шапка. При себе имел две светлые сумки.