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В Новомосковске больше месяца ищут пропавшего мужчину

В Новомосковске больше месяца ищут пропавшего мужчину

55-летний Геннадий Макаров ушёл из дома 20 февраля и не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 55-летнего Геннадия Александровича Макарова, который 20 февраля ушёл из дома в Новомосковске и до сих пор не вышел на связь с родственниками.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, короткие, глаза зелёные. Одежда: тёмно-коричневая искусственная дублёнка, чёрные классические брюки, чёрные ботинки с замком, чёрная шапка. При себе имел две светлые сумки.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

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