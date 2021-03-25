Невменяемый житель Куркинского района устроил стрельбу: один человек убит, четверо – пострадали

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Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения определения о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Куркинского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в июне прошлого года 27-летний мужчина поссорился с незнакомцем. Будучи пьяным, он выстрелил в обидчика из ружья, а затем добил его. Несчастный скончался на месте.

Затем злоумышленник открыл стрельбу по автомобилю, в котором находился молодой человек – он сумел убежать. Позже невменяемый стрелок напал на рабочих в деревне Донский Озерки – мужчины получили огнестрельные ранения, но им удалось спрятаться в бытовке и спастись.

После всего этого убийца отправился к своему приятелю, чтобы попросить у него алкоголь и сигареты, но тот не услышал просьбу из-за шума на улице. Неадекватный преступник попытался убить знакомого, но ружьё дало осечку.

Мужчина признан виновным в убийстве и в покушении на убийство двух и более лиц. Суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.