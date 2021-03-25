Как тульским дачникам сэкономить на кадастровых работах

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что нового

Выполнять комплексные кадастровые работы можно будет не только за счет бюджета, но и за деньги заинтересованных граждан и юридических лиц. Заказчиками могут быть правообладатели недвижимости, в том числе садовых и огородных участков или гаражей. Это установлено законом, который вступил в силу 23 марта.

Владельцы участков могут заказывать комплексные кадастровые работы как лично, так и коллективно. Одного представителя от лица всего СНТ или гаражного кооператива нужно выбрать на общем собрании.

как было раньше

До этого такие работы выполняли только за счет местного бюджета.

Если денег в казне не было, людям приходилось заказывать кадастровые работы самостоятельно, каждому на своем участке.

Это намного дороже, чем комплексный обмер всех участков одновременно.

Таким образом, теперь члены кооперативов — садоводы и владельцы гаражей или жители частного сектора смогут объединиться и, не дожидаясь решения местных властей, провести комплексные кадастровые работы в своем садоводстве, гаражном кооперативе либо населенном пункте.

Одним из главных преимуществ нововведения станет значительное снижение затрат при выполнении межевания. Второе неоспоримое преимущество — возможность решить все земельные споры, поскольку границы участков будут установлены во всем кооперативе или населенном пункте одновременно.

что делать

Порядок действий членов садоводческого объединения:

провести собрание;

договориться, все ли согласны на проведение комплексных кадастровых работ;

выбрать кадастрового инженера;

заключить с ним договор.

Все споры по итогам работ рассматриваются в согласительной комиссии. После проведения межевания карта-план территории утверждается местным органом власти и направляется в Росреестр, самим садоводам в индивидуальном порядке обращаться никуда не нужно.

На участки, сведения о границах которых уже есть в Едином государственном реестре недвижимости, новый закон никак не повлияет.

Проведение какой-то дополнительной работы по ним не требуется. В конечном итоге данное нововведение будет способствовать наполнению Единого государственного реестра недвижимости актуальными и точными сведениями об объектах недвижимости.