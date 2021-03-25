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Как тульским дачникам сэкономить на кадастровых работах
Фото из архива Myslo

Как тульским дачникам сэкономить на кадастровых работах

Рассказывает Кадастровая палата по Тульской области.

что нового

Выполнять комплексные кадастровые работы можно будет не только за счет бюджета, но и за деньги заинтересованных граждан и юридических лиц. Заказчиками могут быть правообладатели недвижимости, в том числе садовых и огородных участков или гаражей. Это установлено законом, который вступил в силу 23 марта.

Владельцы участков могут заказывать комплексные кадастровые работы как лично, так и коллективно. Одного представителя от лица всего СНТ или гаражного кооператива нужно выбрать на общем собрании.

как было раньше

До этого такие работы выполняли только за счет местного бюджета.

Если денег в казне не было, людям приходилось заказывать кадастровые работы самостоятельно, каждому на своем участке.

Это намного дороже, чем комплексный обмер всех участков одновременно.

Таким образом, теперь члены кооперативов — садоводы и владельцы гаражей или жители частного сектора смогут объединиться и, не дожидаясь решения местных властей, провести комплексные кадастровые работы в своем садоводстве, гаражном кооперативе либо населенном пункте.

Одним из главных преимуществ нововведения станет значительное снижение затрат при выполнении межевания. Второе неоспоримое преимущество — возможность решить все земельные споры, поскольку границы участков будут установлены во всем кооперативе или населенном пункте одновременно.

что делать

Порядок действий членов садоводческого объединения:

  • провести собрание;
  • договориться, все ли согласны на проведение комплексных кадастровых работ;
  • выбрать кадастрового инженера;
  • заключить с ним договор.

Все споры по итогам работ рассматриваются в согласительной комиссии. После проведения межевания карта-план территории утверждается местным органом власти и направляется в Росреестр, самим садоводам в индивидуальном порядке обращаться никуда не нужно.

На участки, сведения о границах которых уже есть в Едином государственном реестре недвижимости, новый закон никак не повлияет.

Проведение какой-то дополнительной работы по ним не требуется. В конечном итоге данное нововведение будет способствовать наполнению Единого государственного реестра недвижимости актуальными и точными сведениями об объектах недвижимости.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:30 0
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Тульская область

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