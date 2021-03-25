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Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 марта

Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 марта

Городские электросети предупреждают о плановых отключениях.

Работы пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: 

  • ул. Смидович, 11-а,
  • ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18, 20, 24, 26,
  • ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
  • ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
  • ул. Чехова, 29, 31, 33,
  • ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
  • ул. Болдина, 58,
  • ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
  • ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
  • 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
  • ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а,
  • ул. Глухополянская, 19-б,
  • ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 31-62,
  • ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14,
  • ул. Красина, 55,
  • ул. Нормандии Неман, 2-19,
  • пос. Октябрьский: 2-й Баташевский пр-д, 1,
  • 3-й Баташевский пр-д, 1-9,
  • ул. Баташевская, 9, 11, 3, 5,
  • 4-й Баташевский пр-д, 4, 10,
  • 29-й пр-д, 18-52 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
  • 25-й пр-д, 2-в,
  • 27-й пр-д, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
  • 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
  • п. Трудовой, 32-70 (чётн.), 31-71 (нечётн.).
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