Какие улицы Тулы останутся без электричества 26 марта
Городские электросети предупреждают о плановых отключениях.
Работы пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Смидович, 11-а,
- ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18, 20, 24, 26,
- ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
- ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
- ул. Чехова, 29, 31, 33,
- ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
- ул. Болдина, 58,
- ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- 3-й пр-д Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.),
- ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- 1-й пр-д Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а,
- 2-й пр-д Гастелло, 12-24 (чётн.), 13,
- ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а,
- ул. Глухополянская, 19-б,
- ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
- ул. Грибоедова, 31-62,
- ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14,
- ул. Красина, 55,
- ул. Нормандии Неман, 2-19,
- пос. Октябрьский: 2-й Баташевский пр-д, 1,
- 3-й Баташевский пр-д, 1-9,
- ул. Баташевская, 9, 11, 3, 5,
- 4-й Баташевский пр-д, 4, 10,
- 29-й пр-д, 18-52 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- 25-й пр-д, 2-в,
- 27-й пр-д, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
- 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
- п. Трудовой, 32-70 (чётн.), 31-71 (нечётн.).
Другие статьи по темам
Событие
Место