«Накажи автохама»: торопыга на встречных трамвайных путях

Наш читатель Дмитрий Г. прислал в редакцию кадры, снятые видеорегистратором его автомобиля. Можно сказать, «классическое» для Тулы нарушение.

«Здравствуйте! Отправляю вам «торопыгу» с ул. Оборонной. Дело происходило 14.03.2021, в 13:25. Обгон с выездом на встречную полосу трамвайных путей», - сообщил Дмитрий Г.

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