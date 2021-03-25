Тульские следователи будут искать бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Сотрудники СУ СК России по Тульской области вместе с волонтерами военно-исторического клуба «Славный» проводят работы по поиску массовых захоронений мирных жителей территорий, оккупированных в годы Великой Отечественной войны.

В минувшем году в ходе поисковых мероприятий были найдены останки солдат, знамя Красной армии, личные вещи: котелки, часы, перочинные ножи, сапоги, ремни, остатки вещмешков и одежды.

Для повышения эффективности этой работы создан поисковый отряд, в состав которого вошли сотрудники следственного управления, представители Тульского регионального отделения общественной организации «Союз ветеранов следствия», кадеты профильного класса Первомайской кадетской школы. Его возглавит начальник отдела криминалистики Кирилл Лозицкий.

Поисковые работы будут проводиться совместно с представителями отрядов «Славный» и «Искатель». Опыт следователей и криминалистов поможет искателям в работы. В отдельных случаях обнаруженные на местах боёв вещи могут стать предметом предварительного следствия по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения.

Следователями-поисковики совместно с «Искателем» уже провели первую в этом году разведывательную поисковую экспедицию вблизи деревни Колодезное Пролетарского округа Тулы. Были опрошены возможные очевидцы, родственники очевидцев бесчинств немецко-фашистских захватчиков, уточнены места дальнейшей работы по поиску останков жителей деревни, расстрелянных нацистами.