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В Алексине студент требует миллион с техникума за опороченную честь
Фото из архива Myslo.

В Алексине студент требует миллион с техникума за опороченную честь

Myslo разбирался, в чем суть конфликта.

17-летний студент Алексинского машиностроительного техникума подал в суд на учебное заведение. Молодой человек требует миллион рублей за причиненный моральный вред.

– Техникум подал заявление в полицию, якобы я хотел кого-то расстрелять. Мол, в разговоре с преподавателем сказал такую фразу, хотя это не так. О существовании заявления узнал в день, когда ко мне пришли из отдела ПДН, — рассказал студент Иван С. в разговоре с корреспондентом Myslo.

Молодой человек называет обвинения техникума «полнейшим маразмом». Говорит, что в учебном заведении отказываются объяснять, почему так поступили.

В заявлении, которое лежит в полиции, в частности, сказано:

– С. обособленный, и у него выражена мания величия, у мамы С. имеется психическое заболевание. Психолог предположил, что у С. имеются признаки психического расстройства, он создает впечатление психически больного, неадекватного человека, у С. дома может находиться огнестрельное оружие.

Иван опровергает все написанное в заявлении и отрицает наличие каких-то серьезных конфликтов с руководством техникума.

– У меня есть академические задолженности, из-за того что я дистанционно учился и работал. По мере возможности сдаю долги. Считаю, что преподаватели ко мне относятся предвзято, — говорит студент.

По мнению молодого человека, техникум таким заявлением опорочил его честь и достоинство, а также деловую репутацию.

Myslo связался с Алексинским машиностроительным техникумом, однако там пока воздержались от комментариев.

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