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В Тульской области безработный попался на краже ягнят

В Тульской области безработный попался на краже ягнят

А еще овец. Увел их из сарая соседа.

В Кимовском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился житель Епифани. Мужчина сообщил, что из его сарая увели 5 ягнят и 2 овец. Ущерб от действий таинственного злоумышленника составил 25 тысяч рублей. 
 
Сотрудники полиции довольно быстро установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 62-летний безработный, ранее судимый местный житель.
 
В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


 
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