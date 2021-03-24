В Тульской области безработный попался на краже ягнят

А еще овец. Увел их из сарая соседа.

В Кимовском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился житель Епифани. Мужчина сообщил, что из его сарая увели 5 ягнят и 2 овец. Ущерб от действий таинственного злоумышленника составил 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции довольно быстро установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 62-летний безработный, ранее судимый местный житель.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





