На строительство школы в Туле направят больше миллиарда рублей

Школу построят в деревне Мыза под Тулой.

Проектом предусмотрено общеобразовательное учреждение, обеспечивающее осуществление общеобразовательного процесса в соответствии с программой трех ступеней образования, сообщает RosTender.info.

Согласно документации, общая площадь трехэтажного здания школы составит 12 791 м². В каждом классе планируется по 4 параллели, общее количество учеников — 1100. Ориентировочное количество руководящих работников, административно-хозяйственного, педагогического персонала — 100 человек.

Объявлен тендер на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию школы в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование». Заказчиком выступает Управление капитального строительства города Тулы. Источником финансирования строительства послужит бюджет Тульской области и федеральный бюджет РФ. Начальная цена закупки — 1 068 560 012 рублей.