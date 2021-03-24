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На строительство школы в Туле направят больше миллиарда рублей

На строительство школы в Туле направят больше миллиарда рублей

Школу построят в деревне Мыза под Тулой.

Проектом предусмотрено общеобразовательное учреждение, обеспечивающее осуществление общеобразовательного процесса в соответствии с программой трех ступеней образования, сообщает RosTender.info.

Согласно документации, общая площадь трехэтажного здания школы составит 12 791 м². В каждом классе планируется по 4 параллели, общее количество учеников — 1100. Ориентировочное количество руководящих работников, административно-хозяйственного, педагогического персонала — 100 человек.

Объявлен тендер на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию школы в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование». Заказчиком выступает Управление капитального строительства города Тулы. Источником финансирования строительства послужит бюджет Тульской области и федеральный бюджет РФ. Начальная цена закупки — 1 068 560 012 рублей.

Конечный результат выполненной работы по контракту должен быть передан заказчику не позднее 30 декабря 2022 года.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:35 +3
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