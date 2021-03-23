После жалоб жителей в Туле продлили маршрут автобуса № 27а

Фото пресс-службы администрации Тулы

Туляки пожаловались, что по вечерам, после 17:00, от поселка Северный до поселков Восточный и Трудовой они вынуждены ходить пешком: автобус № 27а ходит только до Северного. Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что для удобства пассажиров с 22 марта маршрут продлили до остановки «Переезд».



Кроме того, после 19:00 появятся дополнительные рейсы и на автобусном маршруте № 27.



Работа по обновленному расписанию движения запланирована с 1 апреля 2021 года.



Также для обеспечения пешеходного сообщения между поселками Восточный и Северный управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы разработана сметная документация на ремонт тротуара от ул. Володарского до детского сада в поселке Северный. Стоимость работ составляет более 10 млн рублей. Тротуар обустроят в строительный сезон.