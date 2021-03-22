Руководитель Роспотребнадзора рассказал о нарушениях и фальсификате в школьном питании

В Тульской области более 81 тыс. школьников получают горячее питание в школах.

В Тульской области более 81 тыс. школьников получают горячее питание в школах. Контроль за качеством блюд ведет региональный Роспотребнадзор. На оперативном совещании правительства Тульской области руководитель Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что на сегодняшний день внеплановыми проверками охвачено около половины образовательных учреждений региона. К концу учебного года их количество достигнет 100 %.

– 95 % выявленных в ходе проверок нарушений относятся к вопросам работы персонала и соблюдения режима работы предприятия, которое кормит детей. В основном это нарушения обработки посуды и инвентаря, хранения суточных проб, личной гигиены персонала и т. д. По результатам проверок составлено 181 постановление о привлечении к административной ответственности должностных лиц на сумму 1,3 млн рублей, – пояснил руководитель ведомства.

Для лабораторного исследования было отобрано 1198 проб готовых блюд и сырья. Из них 23 (2 %) оказались неудовлетворительными.

– Некачественные блюда связаны опять же не с инфраструктурой, а с качеством работы персонала, – отметил Александр Ломовцев.

В рамках проверок было выявлено шесть фактов закупки фальсифицированной продукции – сыров и сливочного масла.

– Как статистика в целом по продовольственному рынку, так и в школьных столовых все случаи фальсифицированной продукции связаны с закупкой продуктов у поставщиков, которые находятся не в Тульской области, – добавил главный санитарный врач региона.

В завершение он отметил, что проверки продолжаются.