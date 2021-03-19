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Рекордные дивиденды Сбербанка пополнят Фонд национального благосостояния на 211 млрд рублей

Рекордные дивиденды Сбербанка пополнят Фонд национального благосостояния на 211 млрд рублей

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей.

За одну акцию рекомендованная сумма выплат составляет 18,7 рублей. Столько же дивидендов Сбербанк выплатил своим акционерам за 2019 год и эта сумма стала рекордной дивидендной выплатой для России.

В случае принятия акционерами решения о выплате дивидендов половина этой суммы — 211,2 млрд рублей поступит в бюджет страны, в частности в Фонд национального благосостояния.

«Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году. Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля, таким образом выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае», - заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Сбербанк планирует и в дальнейшем направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

211 млрд рублей будут хорошей подмогой для государства в этом году. Например, деньги Сбера могли бы полностью покрыть ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в 2021. На эти цели власти планируют выделить свыше 199 млрд рублей. Или такой факт: в 2021 году Пенсионный фонд России собирается направить на осуществление ежемесячной денежной выплаты 425 млрд рублей. Поступления в бюджет средств от дивидендов Сбербанка могли бы почти наполовину покрыть финансирование этих выплат.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:00
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