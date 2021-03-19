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Туляк пытался пронести в суд складной нож

Туляк пытался пронести в суд складной нож

Мужчине помешали судебные приставы.

Накануне туляк пытался пронести в здание Арбитражного суда Тульской области нож. Мужчина пришел на судебное заседание в качестве ответчика.

- В установленном порядке посетитель был ознакомлен с перечнем предметов, запрещенных к проносу в здание суда, при этом судебными приставами по ОУПДС было предложено выложить такие предметы в случае их наличия. Гражданин сообщил, что таких предметов при себе не имеет, — сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Судебный пристав заметил, что мужчина держит в руке какую-то вещь, и попросил показать ее. Посетитель отказался выполнить просьбу и заявил, что этот предмет не является запрещенным. Оказалось, что это складной нож.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).

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