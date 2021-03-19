На трассе под Богородицком Hyundai врезался в отбойник и Renault: пострадали три человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

По предварительной информации, водитель летел на скорости и не справился с управлением.

18 марта в 3.00 на 256-м километре автодороги М-4 «Дон» Богородицкого района 66-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, врезался в отбойник, а затем в попутный Renault.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека: водитель Hyundai и две его пассажирки. Одна из пострадавших госпитализирована, остальные после оказания медпомощи были отпущены.