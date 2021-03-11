УФСИН прокомментировал проблемы с отоплением в исправительной колонии Новомосковска

Кадр из видео.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в исправительной колонии №6 города Новомосковска проблемы с отоплением. В пресс-службе УФСИН России по Тульской области рассказали Myslo, что на внутренней тепломагистрали произошла локальная авария:

– 6-10 марта 2021 года проводились аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение перебоев с подачей отопления в помещения режимной зоны учреждения.

При проведении аварийно-восстановительных работ были обнаружены порывы системы отопления, проходящей в подземных каналах, произведена замена труб на отдельных участках.

10 марта 2021 года в 16.00 после заполнения системы отопления водой и произведения пробных пусков система отопления учреждения была включена и выведена на рабочие параметры.

Также в ведомстве заявили, что в помещениях отрядов поддерживается температурный режим в пределах нормы. Учреждение функционирует в штатном режиме.