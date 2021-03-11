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УФСИН прокомментировал проблемы с отоплением в исправительной колонии Новомосковска
Кадр из видео.

УФСИН прокомментировал проблемы с отоплением в исправительной колонии Новомосковска

На тепломагистрали произошла локальная авария.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в исправительной колонии №6 города Новомосковска проблемы с отоплением. В пресс-службе УФСИН России по Тульской области рассказали Myslo, что на внутренней тепломагистрали произошла локальная авария:
 
– 6-10 марта 2021 года проводились аварийно-восстановительные работы, направленные на устранение перебоев с подачей отопления в помещения режимной зоны учреждения.
 
При проведении аварийно-восстановительных работ были обнаружены порывы системы отопления, проходящей в подземных каналах, произведена замена труб на отдельных участках.
 
10 марта 2021 года в 16.00 после заполнения системы отопления водой и произведения пробных пусков система отопления учреждения была включена и выведена на рабочие параметры.
 
Также в ведомстве заявили, что в помещениях отрядов поддерживается температурный режим в пределах нормы. Учреждение функционирует в штатном режиме.
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