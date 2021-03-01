На Рязанке возле «МЕБЕЛЬ МОЛЛА» и «Линии» выключили светофор и запретили поворот направо
Туляки недовольны, а что скажет администрация города?
На прошлой неделе в районе пересечения улицы Рязанской и Новомосковского шоссе (там, где поворот на мебельный центр «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» и «Линию») отключили светофор — он стал работать в прерывистом режиме. Теперь повернуть к магазинам здесь не получится: там установили знак «Только прямо». Разбираемся, почему это вызвало недовольство жителей и зачем вообще это сделано.
Пользователь Myslo Северянин опубликовал в блоге «Народный журналист» гневный пост о том, что теперь к магазинам или на мойку единственный разрешенный подъезд остался со стороны Новомосковского шоссе.
«Это настоящий квест! При движении, например, с Восточного обвода вам придётся свернуть на Новомосковское (при этом пересечь три ряда активного трафика), затем простоять в вечной пробке на шоссе, развернуться в районе Мыльной горы и проделать обратный путь до Рязанки с чувством выполненного долга за соблюдение ПДД.
Из зоны «лёгкой доступности» исключены 4 крупных торговых точки. Как говорил товарищ Винни Пух: «Это «жжжжж» неспроста!» Вполне можно допустить, что руками чиновников и ГИБДД решаются «споры хозяйствующих субъектов».
- «А что, там знак поставили? Ой, а я в выходные там поворачивала… Знака не заметила. Почему не предупредили?» — удивляется тулячка Екатерина Чернова.
- «Только что перед стоколёсным тягачом поворачивал крендель на четырке в «Мебель»… Ещё бы секунда, и был бы труп, — пишет пользователь ФсёБесит. — Это у кого мозгов хватило создать там аварийную ситуацию, которая неизбежно приведёт к гибели людей?»
- «Собирался в «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» за покупкой и никак не мог понять, что происходит и как подъехать к мебельному центру. Всё у нас как всегда…» — делится туляк Владимир Казаков.
Myslo запросил комментарий администрации города Тулы. Как сообщили в Управлении транспорта и дорожного хозяйства, светофор отключили из-за пробки, которая там скапливалась. Проблему выявили в ходе проведенного мониторинга пропускной способности улично-дорожной сети.
Однако заезд со стороны Рязанской улицы, который администрация называет в качестве возможного, кажется сомнительным. Запрещающих знаков там нет, но на Яндекс.Картах этот заезд значится как дорога с односторонним движением. Да и заехать туда с Рязанки почти нереально– слишком острый угол и никакой видимости.
А что вы думаете, друзья? Нужен в этом месте светофор или нет? Раз администрация пока ведет мониторинг и оценивает эффект от нововведений, самое время решить — нужны такие изменения или нет? Голосуйте и пишите свое мнение в комментариях!
Такая организация движения удобна?