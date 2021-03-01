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На Рязанке возле «МЕБЕЛЬ МОЛЛА» и «Линии» выключили светофор и запретили поворот направо

На Рязанке возле «МЕБЕЛЬ МОЛЛА» и «Линии» выключили светофор и запретили поворот направо

Туляки недовольны, а что скажет администрация города?

На прошлой неделе в районе пересечения улицы Рязанской и Новомосковского шоссе (там, где поворот на мебельный центр «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» и «Линию») отключили светофор — он стал работать в прерывистом режиме. Теперь повернуть к магазинам здесь не получится: там установили знак «Только прямо». Разбираемся, почему это вызвало недовольство жителей и зачем вообще это сделано.

Пользователь Myslo Северянин опубликовал в блоге «Народный журналист» гневный пост о том, что теперь к магазинам или на мойку единственный разрешенный подъезд остался со стороны Новомосковского шоссе.

«Это настоящий квест! При движении, например, с Восточного обвода вам придётся свернуть на Новомосковское (при этом пересечь три ряда активного трафика), затем простоять в вечной пробке на шоссе, развернуться в районе Мыльной горы и проделать обратный путь до Рязанки с чувством выполненного долга за соблюдение ПДД.

Из зоны «лёгкой доступности» исключены 4 крупных торговых точки. Как говорил товарищ Винни Пух: «Это «жжжжж» неспроста!» Вполне можно допустить, что руками чиновников и ГИБДД решаются «споры хозяйствующих субъектов».

  • «А что, там знак поставили? Ой, а я в выходные там поворачивала… Знака не заметила. Почему не предупредили?» — удивляется тулячка Екатерина Чернова.
  • «Только что перед стоколёсным тягачом поворачивал крендель на четырке в «Мебель»… Ещё бы секунда, и был бы труп, — пишет пользователь ФсёБесит. — Это у кого мозгов хватило создать там аварийную ситуацию, которая неизбежно приведёт к гибели людей?»
  • «Собирался в «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» за покупкой и никак не мог понять, что происходит и как подъехать к мебельному центру. Всё у нас как всегда…» — делится туляк Владимир Казаков.
 

Myslo запросил комментарий администрации города Тулы. Как сообщили в Управлении транспорта и дорожного хозяйства, светофор отключили из-за пробки, которая там скапливалась. Проблему выявили в ходе проведенного мониторинга пропускной способности улично-дорожной сети.

«Учитывая состав и интенсивность транспортных потоков, в целях увеличения пропускной способности ул. Рязанской и Новомосковского шоссе принято решение об изменении организации дорожного движения.
 
19 февраля 2021 года в целях недопущения аварийных ситуаций и надлежащего информирования участников дорожного движения об изменении порядка движения проведены мероприятия по переводу светофорного объекта в режим желтого мигания и установке дорожного знака 4.1.1 «Движение прямо» по ул. Рязанской (на съезде с Новомосковского шоссе)».
 
По сообщению администрации, в настоящее время подъезд к гипермаркетам организован с трех участков автомобильных дорог, а именно с Новомосковского шоссе, с Восточного обвода (в районе остановочного пункта «Восточный обвод») и с улицы Защитников Тулы.
 
 

Однако заезд со стороны Рязанской улицы, который администрация называет в качестве возможного, кажется сомнительным. Запрещающих знаков там нет, но на Яндекс.Картах этот заезд значится как дорога с односторонним движением. Да и заехать туда с Рязанки почти нереально– слишком острый угол и никакой видимости. 

 

А что вы думаете, друзья? Нужен в этом месте светофор или нет? Раз администрация пока ведет мониторинг и оценивает эффект от нововведений, самое время решить — нужны такие изменения или нет? Голосуйте и пишите свое мнение в комментариях!

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:20 −4
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