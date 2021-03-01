На Рязанке возле «МЕБЕЛЬ МОЛЛА» и «Линии» выключили светофор и запретили поворот направо

На прошлой неделе в районе пересечения улицы Рязанской и Новомосковского шоссе (там, где поворот на мебельный центр «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» и «Линию») отключили светофор — он стал работать в прерывистом режиме. Теперь повернуть к магазинам здесь не получится: там установили знак «Только прямо». Разбираемся, почему это вызвало недовольство жителей и зачем вообще это сделано.

Пользователь Myslo Северянин опубликовал в блоге «Народный журналист» гневный пост о том, что теперь к магазинам или на мойку единственный разрешенный подъезд остался со стороны Новомосковского шоссе.

«Это настоящий квест! При движении, например, с Восточного обвода вам придётся свернуть на Новомосковское (при этом пересечь три ряда активного трафика), затем простоять в вечной пробке на шоссе, развернуться в районе Мыльной горы и проделать обратный путь до Рязанки с чувством выполненного долга за соблюдение ПДД.

Из зоны «лёгкой доступности» исключены 4 крупных торговых точки. Как говорил товарищ Винни Пух: «Это «жжжжж» неспроста!» Вполне можно допустить, что руками чиновников и ГИБДД решаются «споры хозяйствующих субъектов».

«А что, там знак поставили? Ой, а я в выходные там поворачивала… Знака не заметила. Почему не предупредили?» — удивляется тулячка Екатерина Чернова .

. «Только что перед стоколёсным тягачом поворачивал крендель на четырке в «Мебель»… Ещё бы секунда, и был бы труп, — пишет пользователь ФсёБесит . — Это у кого мозгов хватило создать там аварийную ситуацию, которая неизбежно приведёт к гибели людей?»

. — Это у кого мозгов хватило создать там аварийную ситуацию, которая неизбежно приведёт к гибели людей?» «Собирался в «МЕБЕЛЬ МОЛЛ» за покупкой и никак не мог понять, что происходит и как подъехать к мебельному центру. Всё у нас как всегда…» — делится туляк Владимир Казаков.

Myslo запросил комментарий администрации города Тулы. Как сообщили в Управлении транспорта и дорожного хозяйства, светофор отключили из-за пробки, которая там скапливалась. Проблему выявили в ходе проведенного мониторинга пропускной способности улично-дорожной сети.