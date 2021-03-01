Алексинские каратисты выступили на открытом чемпионате Свердловской области
Наши ребята завоевали три медали.
В Свердловской области прошел открытый чемпионат региона по карате киокусинкай. В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов. Тульская область была представлена командой из Алексина (спортсмены
МКУ МКЦ «Чайка» из спортивного клуба «Гектор»).
В упорной борьбе наши ребята показали хороший результат и стали призерами чемпионата. Результаты спортсменов:
- Полина Хабарова (12−13 лет) в категории 55 кг заняла третье место,
- Кирилл Тавкинь (юниоры 16−17 лет) в категории свыше 70 кг завоевал серебро,
- Артур Шетверян, руководитель СК «Гектор», среди мужчин до 70 кг занял третье место.
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