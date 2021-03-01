Алексинские каратисты выступили на открытом чемпионате Свердловской области

Наши ребята завоевали три медали.

В Свердловской области прошел открытый чемпионат региона по карате киокусинкай. В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов. Тульская область была представлена командой из Алексина (спортсмены

МКУ МКЦ «Чайка» из спортивного клуба «Гектор»).

В упорной борьбе наши ребята показали хороший результат и стали призерами чемпионата. Результаты спортсменов: