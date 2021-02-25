Россельхозбанк снизил процентную ставку: жители Тульской области оформляют потребительские кредиты от 5,7% годовых

Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках специального предложения «Подарите праздник близким» клиенты Россельхозбанка получают потребительский кредит без обеспечения в сумме до 5 млн рублей по ставке от 5,7%* годовых.

Специальные процентные ставки будут доступны ограниченный период времени. Заявку на кредит можно подать как в офисе банка, так и через дистанционные каналы. Финансирование предоставляется на любые цели*.

«Акция «Подарите праздник близким по ставке от 5,7%» действует с 18.02.2021 г. и за это время стала одним из лидеров – около четверти новых заявок оформляются именно в рамках данного предложения, – рассказал заместитель директора Тульского филиала АО «Россельхозбанк» Олег Мосин. – Кроме того, среди наиболее популярных продуктов отмечу специальные условия кредитования пенсионеров – по ставке от 6,5%** годовых – и нашу программу рефинансирования действующих кредитов по ставке от 7%***, которая позволяет погасить основной долг по потребительским кредитам, автокредитам, кредитным картам, ранее полученным в РСХБ или сторонних кредитных организациях и, тем самым, снизить свою долговую нагрузку».

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8 (800) 100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru или в любом офисе банка на территории региона.

Обращаем внимание, что в связи с проведением ремонта офиса АО «Россельхозбанк» по адресу Тула, пр. Ленина, 127 обслуживание клиентов по данному адресу временно не осуществляется. Просим обращаться в офисы на ул. Тургеневской, 5 и Красноармейском пр., 21. Приносим извинения клиентам за временные неудобства. Меняемся к лучшему для вас!