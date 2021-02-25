Россельхозбанк снизил процентную ставку: жители Тульской области оформляют потребительские кредиты от 5,7% годовых
Специальные процентные ставки будут доступны ограниченный период времени.
Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках специального предложения «Подарите праздник близким» клиенты Россельхозбанка получают потребительский кредит без обеспечения в сумме до 5 млн рублей по ставке от 5,7%* годовых.
Специальные процентные ставки будут доступны ограниченный период времени. Заявку на кредит можно подать как в офисе банка, так и через дистанционные каналы. Финансирование предоставляется на любые цели*.
«Акция «Подарите праздник близким по ставке от 5,7%» действует с 18.02.2021 г. и за это время стала одним из лидеров – около четверти новых заявок оформляются именно в рамках данного предложения, – рассказал заместитель директора Тульского филиала АО «Россельхозбанк» Олег Мосин. – Кроме того, среди наиболее популярных продуктов отмечу специальные условия кредитования пенсионеров – по ставке от 6,5%** годовых – и нашу программу рефинансирования действующих кредитов по ставке от 7%***, которая позволяет погасить основной долг по потребительским кредитам, автокредитам, кредитным картам, ранее полученным в РСХБ или сторонних кредитных организациях и, тем самым, снизить свою долговую нагрузку».
Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8 (800) 100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru или в любом офисе банка на территории региона.
Обращаем внимание, что в связи с проведением ремонта офиса АО «Россельхозбанк» по адресу Тула, пр. Ленина, 127 обслуживание клиентов по данному адресу временно не осуществляется. Просим обращаться в офисы на ул. Тургеневской, 5 и Красноармейском пр., 21. Приносим извинения клиентам за временные неудобства. Меняемся к лучшему для вас!
¹Потребительский кредит предоставляется гражданам РФ в возрасте от 23 до 65 лет включительно на момент возврата кредита. Кредитование осуществляется в рублях РФ на срок не более 5 лет включительно (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», надежных клиентов Россельхозбанка, работников бюджетных организаций – на срок не более 7 лет включительно). Сумма кредита – от 30 тыс. до 3 млн руб включительно (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», надежных клиентов Россельхозбанка, работников бюджетных организаций – до 5 млн руб. включительно).
Процентная ставка 5,7% годовых применяется по продукту «Кредит потребительский» в рамках специального предложения «Подарите праздник близким» (действует до 01.05.2021 г.) при предоставлении кредита на срок свыше 1 года и не более 5 лет вкл. клиентам АО «Россельхозбанк» с положительной кредитной историей (физическим лицам, получающим заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», и «надежным клиентам» банка) и при условии оформления ими договора личного страхования жизни, здоровья и потери работы, в случае отказа от которого к ставке применяется надбавка +5,5%.
*Не запрещенные законодательством РФ
²Кредит «Пенсионный» предоставляется без поручителей и залога гражданам РФ в возрасте до 75 лет включительно (на момент возврата кредита), находящимся на пенсионном обеспечении и получающим пенсию на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», в рублях Российской Федерации на срок до 7 лет включительно. Сумма кредита – от 30 тыс. рублей до 3 млн рублей включительно. Процентные ставки составляют от 6,5%* до 8,5% в зависимости от суммы кредита при условии оформления договора личного страхования. При отказе от личного страхования применяется надбавка до +5,0% в зависимости от возраста и объема страховой защиты.
Более подробную информацию о размере процентных ставок и об офисах, на которые распространяется действие условий предоставления кредита на срок свыше 5 лет, уточняйте в офисах АО «Россельхозбанк».
* Ставка 6,5% применяется при сумме кредита 700 тыс. рублей и более.
³Потребительские кредиты предоставляются без обеспечения на цели погашения действующих кредитов, полученных в сторонних банках/АО «Россельхозбанк», гражданам РФ в возрасте до 75 лет включительно (на момент возврата кредита) в рублях Российской Федерации на срок до 5 лет включительно (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», «надежных» клиентов АО «Россельхозбанк», работников бюджетных организаций – на срок до 7 лет включительно). Сумма кредита – от 30 тыс. рублей до 3 млн рублей включительно. Возможно получение кредита по паспорту для работников бюджетных организаций и клиентов, находящихся на пенсионном обеспечении, при наличии положительной кредитной истории, в сумме до 1,5 млн рублей включительно на срок до 5 лет включительно.
*Процентные ставки при рефинансировании кредитов сторонних банков составляют от 7,0% до 8,0% годовых в зависимости от категории клиента.
При отказе от личного страхования к ставкам применяется надбавка до +5,0% в зависимости от возраста клиента, суммы кредита и объема страховой защиты.
Более подробную информацию об условиях предоставления кредитных продуктов и размере процентных ставок можно получить при личном обращении в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 (800) 100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой. Информация действительна на 26.02.2021.
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