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В Новомосковске прошёл всероссийский музыкальный конкурс
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Новомосковске прошёл всероссийский музыкальный конкурс

В нём приняли участие 84 юных исполнителя из разных регионов страны.

В Новомосковском музыкальном колледже им. М.И Глинки» подвели итоги VI открытого Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «У звенящих истоков Дона». Он состоялся в рамках нацпроекта «Культура».

В конкурсе приняли участие 84 участника из Тульской, Московской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Саратовской областей и Республики Татарстан. Тульскую область представляли 38 участников.

Выступления конкурсантов оценивали ведущие преподаватели государственных консерваторий России. Гран-При конкурса они отдали учащемуся музыкальной школы Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского» Георгию Гринемайеру.

Лауреатами 1 степени стали:

  • Алиса Котюхова – Музыкальная школа ГПОУ ТО «ТКИ им. А. С. Даргомыжского»,
  • Олеся Шумакова – Музыкальная школа Новомосковского музыкального колледжа имени М. И. Глинки.

Лауреатами 2 степени стали:

  • Макар Демин – Тульская областная детская музыкальная школа  имени Г. З. Райхеля,
  • Александр Зарецкий – Тульская областная детская музыкальная школа имени Г. З. Райхеля,
  • Матвей Балашов – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
  • Арсений Варварин – МАУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. Л. Н. Толстого»,
  • Александр Худов – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки», 
  • Анна Голубева – МБУДО ДШИ г. Новомосковск,
  • Эвелина Гомонова – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
  • Яков Зобов-Оконджо – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,
  • Мария Бондарева – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,
  • Эльдар Гусейнов – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,
  • Константин Шутов – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,
  • Тимофей Балашов – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,
  • Григорий Волков – ГПОУ ТО «ТКИ им. А.С. Даргомыжского».

Лауреаты 3 степени:

  • Игорь Рябчун – МБУДО ДШИ г. Новомосковск,
  • Максим Виноградский –  МБУДО ДШИ г. Новомосковск,
  • Даниил Алексин – ГПОУ ТО «ТКИ им. А. С. Даргомыжского»,
  • Ангелина Смагина – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
  • Дмитрий Першин – МБОУ ДО «ДШИ № 5», г. Тула,
  • Анастасия Калюжная – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки», 
  • Валентина Михалькова – ГПОУ ТО «ТКИ им. А. С. Даргомыжского»,
  • Вениамин Острянин – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
  • Илья Захаров – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
  • Артём Сидоров – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки».
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