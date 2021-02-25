В Новомосковске прошёл всероссийский музыкальный конкурс
В нём приняли участие 84 юных исполнителя из разных регионов страны.
В Новомосковском музыкальном колледже им. М.И Глинки» подвели итоги VI открытого Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «У звенящих истоков Дона». Он состоялся в рамках нацпроекта «Культура».
В конкурсе приняли участие 84 участника из Тульской, Московской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Саратовской областей и Республики Татарстан. Тульскую область представляли 38 участников.
Выступления конкурсантов оценивали ведущие преподаватели государственных консерваторий России. Гран-При конкурса они отдали учащемуся музыкальной школы Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского» Георгию Гринемайеру.
Лауреатами 1 степени стали:
- Алиса Котюхова – Музыкальная школа ГПОУ ТО «ТКИ им. А. С. Даргомыжского»,
- Олеся Шумакова – Музыкальная школа Новомосковского музыкального колледжа имени М. И. Глинки.
Лауреатами 2 степени стали:
- Макар Демин – Тульская областная детская музыкальная школа имени Г. З. Райхеля,
- Александр Зарецкий – Тульская областная детская музыкальная школа имени Г. З. Райхеля,
- Матвей Балашов – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
- Арсений Варварин – МАУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. Л. Н. Толстого»,
- Александр Худов – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
- Анна Голубева – МБУДО ДШИ г. Новомосковск,
- Эвелина Гомонова – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
- Яков Зобов-Оконджо – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,
- Мария Бондарева – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,
- Эльдар Гусейнов – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,
- Константин Шутов – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,
- Тимофей Балашов – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,
- Григорий Волков – ГПОУ ТО «ТКИ им. А.С. Даргомыжского».
Лауреаты 3 степени:
- Игорь Рябчун – МБУДО ДШИ г. Новомосковск,
- Максим Виноградский – МБУДО ДШИ г. Новомосковск,
- Даниил Алексин – ГПОУ ТО «ТКИ им. А. С. Даргомыжского»,
- Ангелина Смагина – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
- Дмитрий Першин – МБОУ ДО «ДШИ № 5», г. Тула,
- Анастасия Калюжная – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
- Валентина Михалькова – ГПОУ ТО «ТКИ им. А. С. Даргомыжского»,
- Вениамин Острянин – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
- Илья Захаров – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,
- Артём Сидоров – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки».