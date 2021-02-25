В Новомосковске прошёл всероссийский музыкальный конкурс

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В нём приняли участие 84 юных исполнителя из разных регионов страны.

В Новомосковском музыкальном колледже им. М.И Глинки» подвели итоги VI открытого Всероссийского конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «У звенящих истоков Дона». Он состоялся в рамках нацпроекта «Культура».

В конкурсе приняли участие 84 участника из Тульской, Московской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Саратовской областей и Республики Татарстан. Тульскую область представляли 38 участников.

Выступления конкурсантов оценивали ведущие преподаватели государственных консерваторий России. Гран-При конкурса они отдали учащемуся музыкальной школы Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского» Георгию Гринемайеру.

Лауреатами 1 степени стали:

Алиса Котюхова – Музыкальная школа ГПОУ ТО «ТКИ им. А. С. Даргомыжского»,

Олеся Шумакова – Музыкальная школа Новомосковского музыкального колледжа имени М. И. Глинки.

Лауреатами 2 степени стали:

Макар Демин – Тульская областная детская музыкальная школа имени Г. З. Райхеля,

Александр Зарецкий – Тульская областная детская музыкальная школа имени Г. З. Райхеля,

Матвей Балашов – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,

Арсений Варварин – МАУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. Л. Н. Толстого»,

Александр Худов – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,

Анна Голубева – МБУДО ДШИ г. Новомосковск,

Эвелина Гомонова – ГПОУ ТО «НМК им. М. И. Глинки»,

Яков Зобов-Оконджо – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,

Мария Бондарева – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,

Эльдар Гусейнов – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,

Константин Шутов – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,

Тимофей Балашов – ГПОУ ТО «НМК им. М.И. Глинки»,

Григорий Волков – ГПОУ ТО «ТКИ им. А.С. Даргомыжского».

Лауреаты 3 степени: