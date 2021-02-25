Где в Туле не будет света 26 февраля

С 9.00 до 17.00 они состоятся по следующим адресам:

ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.), 82, 84, 86,

ул. Калинина, 81, 83, 102, 133, 137, 141, 98-108,

ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),

ул. Замочная, 105-а, 107-а,

ул. Мезенцева, 38, 40, 40-а,

ул. К. Маркса, 86-126 (чётн.), 126-а, 79-115 (нечётн.),

ул. Набережная Дрейера, 60, 62,

ул. Пионерская, 81-101 (нечётн.),

Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,

Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),

10-й пр-д, 42-б, 42-в,

11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,

12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,

13-й пр-д, 42-51, 36,

п. Косая Гора: Орловское шоссе, 61-а, 61-85 (нечётн.),

ул. Каратьева Аллейка.