новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет света 26 февраля

Где в Туле не будет света 26 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они состоятся по следующим адресам:

  • ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.), 82, 84, 86,
  • ул. Калинина, 81, 83, 102, 133, 137, 141, 98-108,
  • ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),
  • ул. Замочная, 105-а, 107-а,
  • ул. Мезенцева, 38, 40, 40-а,
  • ул. К. Маркса, 86-126 (чётн.), 126-а, 79-115 (нечётн.),
  • ул. Набережная Дрейера, 60, 62,
  • ул. Пионерская, 81-101 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
  • Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
  • 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-д, 42-51, 36,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 61-а, 61-85 (нечётн.),
  • ул. Каратьева Аллейка.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 21:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светотключили светотключение электроэнергииэлектричество
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске прошёл всероссийский музыкальный конкурс
В Новомосковске прошёл всероссийский музыкальный конкурс
На Казанской набережной туляки отметят День снеговика
На Казанской набережной туляки отметят День снеговика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.