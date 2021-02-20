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К концу трёхдневных выходных в Тульской области резко похолодает
Фото из архива MySlo

К концу трёхдневных выходных в Тульской области резко похолодает

В ночь на 23 февраля температура воздуха опустится до -25 градусов.

По данным сайта «Метеоинфо», с 21 по 23 февраля в регионе сохранится облачная погода. В воскресенье и понедельник ожидается небольшой снег (до 1 мм), во вторник – без осадков.

21 и 22 февраля температура будет держаться в диапазоне от -10 до -15 ночью и от -5 до -8 градусов – днём, а 23 февраля ожидается резкое похолодание: ночью – до 25 градусов мороза, днём – 15-17 градусов ниже нуля.

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