К концу трёхдневных выходных в Тульской области резко похолодает

Фото из архива MySlo

По данным сайта «Метеоинфо», с 21 по 23 февраля в регионе сохранится облачная погода. В воскресенье и понедельник ожидается небольшой снег (до 1 мм), во вторник – без осадков.

21 и 22 февраля температура будет держаться в диапазоне от -10 до -15 ночью и от -5 до -8 градусов – днём, а 23 февраля ожидается резкое похолодание: ночью – до 25 градусов мороза, днём – 15-17 градусов ниже нуля.