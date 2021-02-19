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В Туле инфекционный госпиталь на базе санатория «Слободка» завершает работу

В Туле инфекционный госпиталь на базе санатория «Слободка» завершает работу

За три месяца работы здесь вылечили от коронавируса больше 900 человек.

19 февраля в корпусе приступили к санитарной обработке помещений, ведется выписка последних пациентов. 
 
Решение об использовании санатория для нужд минздрава было принято  в ноябре 2020 года по итогам переговоров губернатора Алексея Дюмина с Минобороны России. На пике заболеваемости коронавирусом потребовалось задействовать под открытие стационаров непрофильные объекты, чтобы разгрузить медучреждения региона. Стационар был развернут на базе 5-этажного корпуса санатория и рассчитан на прием 170 пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания.
 
– В госпитале 124 медработника — это врачи, средний и младший медперсонал, в том числе ординаторы и студенты Медицинского института Тульского госуниверситета и Рязанского медуниверситета. На протяжении нескольких месяцев мы работали дружным, слаженным коллективом. Сейчас медработники вернутся к своей работе в медучреждениях региона, а госпиталь будет законсервирован, – рассказала начальник госпиталя Наталья Михалькова.
 
Как сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк, в течение последнего месяца заболеваемость коронавирусом идет на спад. По поручению Алексея Дюмина ведется планомерная работа по сокращению коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Ранее был закрыт инфекционный госпиталь на базе областной клинической больницы №2. Завтра закрывается госпиталь в тульской горбольнице №10. 
 
 
Сюжет: Коронавирус
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