новости
новости
Регистрация
Тульские госавтоинспекторы задержали 5 пьяных клиентов каршеринга
Фото из архива MySlo

Тульские госавтоинспекторы задержали 5 пьяных клиентов каршеринга

За неделю полицейские выявили 12 нарушений ПДД, допущенных водителями арендованных машин.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции за неделю пресекли 12 нарушений ПДД, совершенных водителями каршеринговых автомобилей. Все они привлечены к административной ответственности.

Самым серьёзным нарушением является пьяная езда – четверо клиентов каршеринга сели за руль подшофе, а один отказался проходить медицинское освидетельствование.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:07 +2
Другие статьи по темам
Событие
нарушения ПДДкаршерингУГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекция
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульским предпринимателям расскажут, как снизить расходы на безнал в 2-3 раза
Тульским предпринимателям расскажут, как снизить расходы на безнал в 2-3 раза
В честь 80-летия обороны Тулы в регионе откроют два новых воинских мемориала
В честь 80-летия обороны Тулы в регионе откроют два новых воинских мемориала
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.