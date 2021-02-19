Тульские госавтоинспекторы задержали 5 пьяных клиентов каршеринга

Фото из архива MySlo

Сотрудники тульской Госавтоинспекции за неделю пресекли 12 нарушений ПДД, совершенных водителями каршеринговых автомобилей. Все они привлечены к административной ответственности.

Самым серьёзным нарушением является пьяная езда – четверо клиентов каршеринга сели за руль подшофе, а один отказался проходить медицинское освидетельствование.