Туляков предупреждают о липовой распродаже авиабилетов в преддверии праздников

Фото: uniticket.ru.

О том, как не остаться без денег, собираясь в путешествие, рассказывают специалисты Банка России.

Впереди праздники – 23 Февраля и 8 Марта. Многие наверняка захотят воспользоваться длинными выходными и отправиться в небольшое путешествие. О том, как не стать жертвой аферистов при покупке билетов в интернете, рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.

Мошенники создают поддельные сайты по продаже авиабилетов. Они заманивают пользователей через социальные сети, размещая объявления о «выгодных предложениях». Фальшивки полностью копируют сайты авиакомпаний и крупных турагентств – они выманивают данные банковских карт или предлагают оплатить перелет через электронный кошелек. Полиция постоянно блокирует такие сайты, но на их месте тут же появляются новые.

– Перед покупкой тщательно изучите сайт авиакомпании или турфирмы. Проверьте сертификат безопасности, нажав на значок замочка в начале адресной строки. Если вы до конца не уверены в том, что сайт легален, не вводите данные банковской карты. Имейте в виду: банк не компенсирует ваши потери, если вы сами передадите мошенникам конфиденциальную информацию, – отмечает заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.