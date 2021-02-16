новости
новости
Регистрация
Туляков предупреждают о липовой распродаже авиабилетов в преддверии праздников
Фото: uniticket.ru.

Туляков предупреждают о липовой распродаже авиабилетов в преддверии праздников

О том, как не остаться без денег, собираясь в путешествие, рассказывают специалисты Банка России.

Впереди праздники – 23 Февраля и 8 Марта. Многие наверняка захотят воспользоваться длинными выходными и отправиться в небольшое путешествие. О том, как не стать жертвой аферистов при покупке билетов в интернете, рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.

Мошенники создают поддельные сайты по продаже авиабилетов. Они заманивают пользователей через социальные сети, размещая объявления о «выгодных предложениях». Фальшивки полностью копируют сайты авиакомпаний и крупных турагентств – они выманивают данные банковских карт или предлагают оплатить перелет через электронный кошелек. Полиция постоянно блокирует такие сайты, но на их месте тут же появляются новые.

– Перед покупкой тщательно изучите сайт авиакомпании или турфирмы. Проверьте сертификат безопасности, нажав на значок замочка в начале адресной строки. Если вы до конца не уверены в том, что сайт легален, не вводите данные банковской карты. Имейте в виду: банк не компенсирует ваши потери, если вы сами передадите мошенникам конфиденциальную информацию, – отмечает заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 07:45 +6
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииЦентробанк РФсоветы Банка Россиимошенничествопокупка авиабилетов онлайн
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий
Погода в Туле 17 февраля: облачно, небольшой снег и до -12
Погода в Туле 17 февраля: облачно, небольшой снег и до -12
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.