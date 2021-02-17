новости
новости
Регистрация
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий
Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий

ЧП произошло рано утром 17 февраля.

Сигнал о пожаре на складе завода «Техпрогресс» поступил на пульт дежурного 17 февраля в 5.06. В поселок Ленинский на ул. Набережную выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания. Руководил тушением пожара начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Алексей Павлов.

С огнем удалось справиться в 6.31. По сообщению МЧС, на пожаре никто не пострадал. 
 

В результате происшествия сгорело сооружение на площади 1200 квадратных метров и обрушилась кровля.

Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 27 человек и восемь единиц техники.

Напомним, в апреле 2020 года на заводе, который занимается производством модифицированных битумных смесей, уже было крупное возгорание
 

 

Галерея
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий, Фото: 1
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий, Фото: 2
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий, Фото: 3
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий, Фото: 4
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий, Фото: 5
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий, Фото: 6
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий, Фото: 7
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий, Фото: 8
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий, Фото: 9
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий, Фото: 10
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:20 +3
Другие статьи по темам
Событие
пожарскладЛенинский
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Иностранные студенты тульских вузов будут дважды сдавать тест на COVID-19
Иностранные студенты тульских вузов будут дважды сдавать тест на COVID-19
Туляков предупреждают о липовой распродаже авиабилетов в преддверии праздников
Туляков предупреждают о липовой распродаже авиабилетов в преддверии праздников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.