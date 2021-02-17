Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области
Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий
ЧП произошло рано утром 17 февраля.
Сигнал о пожаре на складе завода «Техпрогресс» поступил на пульт дежурного 17 февраля в 5.06. В поселок Ленинский на ул. Набережную выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания. Руководил тушением пожара начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Алексей Павлов.
С огнем удалось справиться в 6.31. По сообщению МЧС, на пожаре никто не пострадал.
В результате происшествия сгорело сооружение на площади 1200 квадратных метров и обрушилась кровля.
Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 27 человек и восемь единиц техники.
Напомним, в апреле 2020 года на заводе, который занимается производством модифицированных битумных смесей, уже было крупное возгорание.
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