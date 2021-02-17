Крупный пожар в Ленинском: загорелся склад на заводе битумных изделий

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Сигнал о пожаре на складе завода «Техпрогресс» поступил на пульт дежурного 17 февраля в 5.06. В поселок Ленинский на ул. Набережную выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания. Руководил тушением пожара начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Алексей Павлов.

С огнем удалось справиться в 6.31. По сообщению МЧС, на пожаре никто не пострадал.

В результате происшествия сгорело сооружение на площади 1200 квадратных метров и обрушилась кровля.

Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 27 человек и восемь единиц техники.