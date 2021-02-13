«Тулица» обыграла «Енисей» со счетом 3:2
С победой тульских волейболисток поздравил губернатор Алексей Дюмин.
Вчера, 13 февраля, в Красноярске состоялся матч 23-го тура женской волейбольной Суперлиги.
«Енисей» принимал «Тулицу» и проиграл со счетом 2:3. Отметим, что тулячки одержали волевую победу - первые две партии были проиграны вчистую.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с успехом команду и болельщиков:
- Спасибо нашим девушкам за действительно яркую, уверенную игру и достойную победу! Мы верим в «Тулицу» и желаем ей новых успехов.
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